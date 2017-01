Villingen-Schwenningen Filmtrilogie ab morgen im "Guckloch"

VS-Villingen. Der erste Teil mit dem Titel "Der Ruhelose" läuft morgen, Mittwoch, 20.15 Uhr, im Kulturzentrum Scheuer, Kalkofenstraße 3a, in Villingen. Miguel Gomez liefert eine Neuadaption der "Geschichten aus 1001 Nacht" im modernen Portugal. Er zeichnet ein Bild des Landes unter dem Spardiktat der Europäischen Union. Alle Geschichten, Figuren und Orte, die im Folgenden erzählt werden, heißt es im Vorspann, basierten auf wahren Begebenheiten, die sich in dieser Zeit in Portugal ereignet hätten. "Während dieser Zeit wurde das Land von der Sparpolitik einer Regierung beherrscht, die offensichtlich keine soziale Gerechtigkeit kennt. Fast die gesamte portugiesische Bevölkerung verfiel dadurch in Armut." Gomez‘ Filmtrilogie ist eine wilde Chronik mit oft harten Brüchen, mal theatralisch inszeniert, mal dokumentarisch, hier poetisch, dort fantastisch bis surreal, an einer Stelle wütend anklagend, an der anderen subtil beobachtet.