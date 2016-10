Villingen-Schwenningen Filme über War Requiem und Afrika

VS-Villingen. Heute, Dienstag, 20.15 Uhr, läuft in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kantorei Villingen und dem Kulturamt der Film "War Requiem" von Derek Jarman. Seine Verfilmung ist eine visuelle Beschwörung des Requiems, ein Bilderrausch aus Spielfilmszenen, historischen Bildern und meisterhaften Tableaus zur Originaleinspielung, die Britten 1963 mit Peter Pears, Galina Wischnewskaja und Fischer-Dieskau in den Gesangsrollen selbst dirigierte. Der Film läuft im englischen Original mit Untertiteln.

Morgen, 20.15 Uhr, zeigt das Kommunale Kino Guckloch in Zusammenarbeit mit der VHS den afrikanischen Spielfilm "Tilai – das Gesetz" (Original mit Untertiteln). Tilai ist das Gesetz, die Tradition, der sich das einzelne Schicksal zu unterwerfen hat. Der Afrikaner Idrissa Ouedraogo erzählt in seinem Film eine Liebesgeschichte, die an einer überlieferten Tradition zerbrechen muss.