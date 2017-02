Villingen-Schwenningen Film über Villinger Fasnet im Fernsehen

VS-Villingen. Für die Sendung hat ein Filmteam über Wochen hinweg die Vorbereitungen auf die Fasnet begleitet und dabei zahlreiche Narren jeden Alters porträtiert. Auch der Verlauf der närrischen Zeit selbst wird in der Reportage gezeigt. Die Sendung illustriert, wie eng die Fasnet in Villingen mit der Stadtgeschichte verknüpft ist und wie sie als Volksgut von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die Dokumentation "Alles Karneval: Villingen – Die fünfte Jahreszeit" entstand 2015 als Teil einer Serie über Karneval in verschiedenen Teilen der Welt und wurde bereits im deutsch-französischen Kulturkanal ­Arte ausgestrahlt.