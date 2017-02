VS-Schwenningen. Der Film "Everybody wants some" läuft morgen, 20.30 Uhr, im Kommunalen Kino im Capitol, Alleenstraße 24. Als Jake (Blake Jenner) sein Wohnheim betritt, was von nun an sein neues Zuhause sein wird, ist er unsicher. Gerade ist er mit der Schule fertig geworden und nun kündigt sich mit dem College das nächste Kapitel seines Lebens an. Hier trifft er eine Reihe von Leuten, die ihm zunächst etwas suspekt erscheinen. Doch schließlich sind sie wie Jake alle Teil des Baseball-Teams, und so dauert es nicht lang, bis er sich mit einigen anfreundet.