Villingen-Schwenningen Film über bewegte Zeit

Die Handlung beginnt 1968 in Rumänien: Seit dem Tod der Mutter hält der junge Arzt Mihai Reinholtz seine Familie zusammen. Sein jüngerer Bruder Emil hingegen verbringt viel Zeit damit, gegen den Staat zu rebellieren. Der der erblindende Vater William ist lebensbedrohlich erkrankt. Nur eine Operation in der DDR könnte ihn noch retten. Gemeinsam ziehen Mihai, Emil und William also los Richtung Ostdeutschland. Kaum angekommen, rücken sowjetische Panzer in die Tschechoslowakei ein und versperren den Weg zurück. Die Männer sitzen in Deutschland fest. In einem Auffanglager lernt Mihai die Studentin Ulrike kennen und verfällt ihr sofort. Als Familie Reinholtz dann dank eines Transitvisums unverhofft in der BRD landet, steht sie vor der großen Frage, ob sie im Westen bleiben oder in die Heimat zurückkehren soll. Für weitere Informationen und Reservierungen steht das Kino im Internet unter www.guckloch-kino.de zur Verfügung.