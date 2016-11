VS-Villingen. Das Kommunale Kino Guckloch zeigt am kommenden Sonntag, 13. November, 18 Uhr, in Kooperation mit der Hospizbewegung den israelischen Spielfilm "Mita Tova – Am Ende ein Fest". In einem Altersheim in Jerusalem: Yana und ihr Ehemann Max stehen vor einer folgenschweren Entscheidung. Max liegt im Sterben und Yana würde ihn gern von seinen Leiden erlösen. Hilfesuchend wendet sie sich an ihre Freunde Yehezkel und Levana. Da es jedoch keiner von ihnen fertigbringt, Max aktiv zu helfen, baut Hobbytüftler Yehezkel eine "Selbsttötungsmaschine", mit der Max ein selbstbestimmtes Ableben möglich ist. Der Film läuft im Original mit Untertiteln. Informationen und Reservierungen unter guckloch-kino.de.