VS-Villingen. Das Kommunale Kino Guckloch zeigt am Mittwoch, 23. November, 20.15 Uhr, die Dokumentation "Eva Hesse". Wer war eigentlich Eva Hesse? Ihre Werke wechseln heutzutage für bis zu zehn Millionen US-Dollar den Besitzer und ihr Name genießt in der Kunstwelt absoluten Star-Status. Im Rahmen der Ausstellung "Eva Hesse – One More than One" in der Hamburger Kunsthalle 2013 entstand dieser Dokumentarfilm. Der Film läuft im Original mit Untertiteln, Reservierungen: guckloch-kino.de.