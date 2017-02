Villingen-Schwenningen Fidelisdamen im Kaufrausch

VS-Villingen. Sie zeigen sich nur alle zwei Jahre, dann aber hinterlassen die Damen aus der St. Fidelisgemeinde einen bleibenden Eindruck.

Was am Wühltisch mit allen Mitwirkenden begann, endete an der Kleiderstange nach einem "Kampftag". Bewundert und mit Beifall honoriert wurden von der Damenwelt im Saal allein schon die Idee des Themas, die Dekorationen und aufwändigen ­Kostümierungen sowie die Umsetzung in Tänze und Sketche, die sich zu kleinen Theaterstücken mauserten. So bei den drei kaufwütigen Provinzlerinnen, die sich zum Shoppen in die große Stadt aufgemacht hatten.

Noch bevor es losging, hatte Anneliese (Ute Schaumann) bereits Blasen von ihren Sonntagschuhen, Hannelore (Heike Sommer) kramte in ihrer Handtasche nach längst ungültigen Rabattmärkle für "Schlüpfer, groß genug, damit man hinterher noch einen Putzlumpen daraus machen kann" und Renate (Karin ­Blessing) tat ihren guten Vorsatz kund, sich in der Sportabteilung des KavuVi einzukleiden.