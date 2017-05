Villingen-Schwenningen Fidelis empfängt an Pfingsten Delegation aus Paris

Auf den ersten Blick mag die Partnerschaft zwischen diesen Pfarreien aus einer Kleinstadt am Rande des Schwarzwalds und einer Großstadtpfarrei im 20. Arrondissement der französischen Hauptstadt, die hinsichtlich Größe, Lage und Zusammensetzung teils unterschiedlicher nicht sein könnten, verwundern. Aber über Sprach- und Ländergrenzen, über kulturelle und mentale Unterschiede hinweg verbindet diese Partnerschaft und die an ihr teilnehmenden Menschen als erstes der einende katholische Glaube.

Als im Herbst 1965 mit Karl-Johannes Heypeter ein neuer Pfarrer nach St. Fidelis kam, der dieser Idee nicht nur aufgeschlossen gegenüberstand, sondern sie auch tatkräftig unterstützte, konnte das kleine Pflänzchen wachsen. In seinen 23 Jahren in St. Fidelis wuchs die Weltoffenheit der Gemeinde.

Unter seinem Nachfolger Pfarrer Bernhard Eichkorn sind weitere Partnerschaften (Peru) entstanden. Anfang der 1990er-Jahre konnte durch vermehrte Begegnungen zwischen deutschen und französischen Jugendlichen die jüngere Generation wieder stärker einbeziehen. Vor zwei Jahren feierte man in Paris das 50-jährige Bestehen der Jumelage.

Freundschaften müssen gepflegt werden, und deshalb hat man aus Sicht der Fidelianer die Pariser Freunde auf dieses Jahr eingeladen. 18 Personen werden die Reise antreten. In Villingen zeigen sich Albrecht Fauser und Christian Schienle für die Organisation zuständig.

Nach der Ankunft am kommenden Samstagmorgen findet ein Brunch statt. Am Nachmittag besucht man den Narrenschopf in Bad Dürrheim, ehe man am Abend die Vigil betet und sich zum gemeinsamen Hock einfinden wird. Am Pfingstsonntag feiert man den Gottesdienst in der Fideliskirche, ehe man das Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck einen Besuch abstatt. Am Pfingstmontag fahren die französischen Gäste mit ihren deutschen Freunden gemeinsam mit dem Bus über Sasbachwalden nach Straßburg zum Zug, der die Gäste nach Paris zurückbringen wird.