Villingen-Schwenningen Feuerwehrchef in spe muss sichnoch entscheiden

Villingen-Schwenningen. Überaus bedeckt hielt man sich vergangene Woche seitens der städtischen Pressestelle, was die Suche nach einem neuen hauptamtlichen Feuerwehrkommandanten betraf. Oxana Brunner erklärte zwar, dass sich der Personalausschuss auf einen Kandidaten geeinigt habe – doch mit näheren Angaben zur Person rückte man noch nicht heraus. Dies hatte gute Gründe: Die Personalie ist noch nicht in trockenen Tüchern. Denn der Bewerber, Kreisbrandrat Ben Bockemühl aus dem bayerischen Aichach-Friedberg, ist nach Informationen der Aichacher Zeitung derzeit nicht hauptberuflich im Feuerwehrbereich, sondern als Lehrer tätig. Das hängt mit dem Bayerischen Feuerwehrgesetz zusammen, das die feuerwehrtechnische Funktion des Kreisbrandrates als Ehrenamt vorsieht. Deshalb gilt es laut Informationen der Zeitung zunächst, "beamtenrechtliche Fragen" zu klären – schließlich würde der 36-Jährige zukünftig als Beamter des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes in hauptamtlicher Funktion bei der Feuerwehr VS tätig sein.

Es gibt noch viele offene Fragen

Umso irritierter zeigte man sich, dass aus der nichtöffentlichen Sitzung des Personalausschusses der Name des auserwählten Kandidaten nach außen drang und wenig später verbreitet wurde. Dass mit solchen vertrauensvollen Informationen, die eigentlich im Vorfeld nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren, fahrlässig umgegangen wird, sorgt auch bei der Feuerwehr für Gesprächsstoff. Dort wundert man sich hinter vorgehaltener Hand, dass Bockemühl schon als "neuer Feuerwehr-Chef für die Doppelstadt" vorgestellt wird – dabei hat sich der 36-Jährige noch nicht einmal entschieden.