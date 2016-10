Villingen-Schwenningen Feuerwehr testet in der Ortsdurchfahrt

Was es dort zu sehen und zu hören gab, sah nach einem heftigen Ernstfall aus, doch zum Glück war es die Herbstprobe der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Marbach, an der auch sechs Einsatzkräfte mit einem Fahrzeug aus der Rietheimer Abteilung mitwirkten.

Abteilungskommandant Roland Jaschke hatte sich für seine Männer eine Szenerie ausgedacht, die in der Realität durchaus passieren kann. Angenommen wurde, dass im Lager vom Getränkehändler Oberföll in der Kirchdorfer Straße bei einem Ladevorgang des batteriebetriebenen Staplers eine Verpuffung durch eine angezündete Zigarette entstanden ist. Dabei wird der Stapelfahrer schwer verletzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung flüchtet ein weiterer Mitarbeiter in die Büroräume im ersten Obergeschoss. Dort lässt er den Notruf ab und macht sich an der zur Straße liegenden Fensterfront bemerkbar, da es ihm nicht mehr möglich ist, das Gebäude durch das Treppenhaus zu verlassen.

Von Rietheim unterstützt