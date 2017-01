Villingen-Schwenningen Feuerwehr stolz auf Jugend

VS-Weigheim. Schuler sprach von einer gut organisierten Feuerwehr, welche ihm mit Stellvertreter Markus Lemke die Einarbeitung wesentlich erleichterte. Schuler nannte die Mitwirkung an den Treffen der Dorfgemeinschaft und die Mitwirkung an den Treffen von Abteilungs- und Gesamtausschuss eine Selbstverständlichkeit, welche die Basis für eine zeitgemäße Entwicklung innerhalb der Doppelstadt bietet. Neuland betrat er mit dem Besuch des Kommandantenseminars, und auch die Dienst- und Verbandsversammlung war eine willkommene Gelegenheit zum Fachaustausch.

Gesellschaftlich beteiligte sich die Wehr an den Festakten der Jubiläen der Feuerwehren in Pfohren und Her­zogenweiler. Auch unterstützten sie die Abteilung Schwenningen am Tag der offenen Tür.

Schuler bezeichnete die Übungsdienste und die Bereitschaft zur Fortbildung als einen weiteren Eckpfeiler erfolgreicher Abteilungsarbeit. Er berichtete von 13 Übungsdiensten mit 420 Dienststunden. Einsätze gab es vier, wobei drei in die Kategorie technische Hilfeleistung fielen und ein Brandeinsatz zu verzeichnen war. Ihrer Funktion als Sicherheitswache wurde die Wehr während der örtlichen Fasnet gerecht.