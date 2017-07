Villingen-Schwenningen Feuerwehr rührt Werbetrommel

VS-Weigheim. Ein buntes Programm erwartet die Besucher beim Brandschutztag, den die Feuerwehrabteilung Weigheim am Samstag 22. Juli, zwischen 13 und 16 Uhr veranstaltet. Ziel ist es, mit zahlreichen Aktionen rund um das Gerätehaus für eine Mitwirkung in der Mannschaft zu werben. In Weigheim hat das bislang bestens funktioniert, und so solle es auch bleiben.