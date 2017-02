Zu einem ungewöhnlichen Einsatz kam es am frühen Donnerstagmorgen in der Alemannenstraße. Dorthin rückte die Feuerwehr gegen 3.30 Uhr aus, nachdem eine Frau – die in einem der Mehrfamilienhäusern wohnt – kurz zuvor mit einer Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung ins Klinikum eingeliefert worden war. So gab es die Befürchtung, dass für weitere Familienangehörige in der Wohnung ebenfalls eine Gefahr besteht. Mit fünf Mann und entsprechenden Messgeräten erkundete man die Wohnung, konnte jedoch keinerlei auffälligen Werte feststellen. Wie es letztendlich zur Vergiftung kam, ist für die Polizei unklar. Bereits nach kurzer Zeit konnten die Beamten und die Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen. Foto: Eich