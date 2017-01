VS-Villingen. In der Kronengasse öffnet die Feuerwehr Villingen über das Zähringer Narrentreffen das Gerätehaus am 28. und 29. Januar und bewirtet die Gäste in ihrem Blaulicht-Narrenstüble. Neben warmen und kalten Getränken werden auch einige Speisen angeboten. Hierzu wird ein Teil der beheizten Fahrzeughalle ausgeräumt und mit Biergarnituren gestuhlt. Auch die Blaulicht-Bar wird in einem abgetrennten Bereich aufgebaut.