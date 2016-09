Villingen-Schwenningen Feuerwehr-Nachwuchs fährt gleich zum Einsatz mit

Was für Außenstehende wie spielerisch perfekte Abläufe anmutet, muss geübt sein, das wurde Schritt für Schritt dem möglichen Nachwuchs kindgerecht "learning by doing" von Jugendleiter Daniel Müller, dem stellvertretenden Abteilungskommandant Clemens Breinlinger und Mitgliedern der Jugendfeuerwehr Tannheim so schnell beigebracht, dass am Schluss ein Feuerwehreinsatz fast Routine war.

"Zieht eure Handschuhe an, bei der Feuerwehr wird in Handschuhen gearbeitet", wurden sie für ihren neuen Job vergattert. Zur Aufwärmrunde gehörte: einen Schlauch möglichst gerade auszurollen, Tennisbälle mit dem Wasserstrahl aus dem Strahlrohr abschießen, Gegenstände aus einer Kiste mit den Handschuhen ertasten und, wenn einem das T-Shirt brennt, wie man die Flammen erstickt. Mit der Decke nicht zu sehr betatschen, damit der Brand nicht noch mehr in den Körper gedrückt wird.

Dann ging es zur Sache, wollte man doch löschen lernen. Wie öffnet man den Hydranten, welchen Schlauch braucht man, welche Verbindungsstücke, auch das Einsatzfahrzeug ist ein solches, wo findet man die Gerätschaften im Fahrzeug? Die Kinder stellten die richtigen Fragen, die umgehend umgesetzt werden konnten, und so lange dauerte es nicht, bis "Wasser marsch" erfolgen konnte. Und dasselbe ging dann rückwärts, abbauen und aufräumen. Es war ein Crash-Kurs, der augenscheinlich Spaß machte.