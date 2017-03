VS-Villingen. Vergessenes Essen auf einem Herd hat ­gestern Morgen zu einem Feuerwehreinsatz an einem Mehrfamilienhaus in der Alemannenstraße in Villingen geführt. Kurz vor 9 Uhr bemerkte ein Nachbar Rauch aus einer Wohnung. Ein Bewohner des Hauses hatte dort einen Topf mit Essen auf den eingeschalteten Herd gestellt, schlief dann aber ein. Die Feuerwehr konnte den bereits leicht brennenden Topfinhalt löschen, teilt die Polizei mit. Der Mann kam vorsorglich ins Klinikum.