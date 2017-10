Villingen-Schwenningen Feuerwehr hat brenzlige Situationen im Griff

Im Gebäude sind zahlreiche Menschen, gespielt von den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr. Ihre Rettung hat oberste Priorität, weshalb das Sprungtuch, die beiden Drehleitern und erstmals das neue Höhenrettungsfahrzeug inklusive Material zum Einsatz kommen. Atemschutzträger dringen in das Haus ein, um auf diese Weise die im nebligen Rauch eingefangenen Menschen aus ihrer Notsituation zu befreien und die Flammen zu bändigen. Parallel dazu gilt es, den verunfallten Fahrer aus seinem Auto mit Schere und Spreizer zu befreien, um die Unfallstelle zu sichern. In der Probe liefen diese beiden Rettungsmaßnahmen bewusst nacheinander ab, damit die Zuschauer möglichst konzentriert am Ablauf der Probe teilnehmen können.

Die Herbstprobe zeigte in eindrücklicher Weise die Einsatzmöglichkeiten der Fahrzeuge und der Ausrüstung der Feuerwehr Schwenningen auf. Einsatzleiter Lutz Melzer war zufrieden mit dem Ablauf, der im Notfall deutlich schneller vor sich geht. "Alles war so wie geplant, die diversen Einsatzkräfte wussten über ihre Aufgaben Bescheid." Die Vorgabe des Gemeinderates innerhalb zehn Minuten nach der Alarmierung in mehr als 80 Prozent der Fälle am Einsatzort zu sein, war im Falle der Turner­straße ohnehin kein Problem. Doch auch ansonsten übertreffen die Feuerwehren der Doppelstadt die prozentuale Vorgabe bei Weitem. "Im Notfall will ich wissen, wie ein derartiger Einsatz abläuft und wie ich mich am besten einbringen kann", bemerkte Feuerwehr-Notarzt Michael Fritzer, der zwar keinen Einsatz hatte, aber dennoch wichtige Erkenntnisse aus der Probe mit nach Hause nahm. Rundherum zufrieden mit den Möglichkeiten, die das neue Höhenrettungsfahrzeug bietet, waren die Abteilungsleiter Martin Burwig und Matthias Ammann.