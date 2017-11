Villingen-Schwenningen Feuerwehr besticht durch ruhige Vorgehensweise

Angenommen wurde eine starke Rauchentwicklung im Kühlhaus, dem Vereinsraum der Glaserzunft, ausgelöst durch den Holzofen. Die anfängliche Rauchentwicklung des Ofens wurde von den im Gastraum sich aufhaltenden Personen für nicht so schlimm empfunden, weshalb sie die Räumlichkeiten nicht verlassen haben. Doch der noch kalte Ofen und das Kamin drückten den Rauch noch heftiger in den Raum, so dass vier Personen Rauchgasvergiftungen erlitten. Diesen Personenkreis galt es aus seiner misslichen Lage zu retten und den Helfern vor Ort (HVO) zur Erstversorgung zu übergeben.

Parallel dazu wurde eine Wasserversorgung aufgebaut und die Räumlichkeiten entlüftet. Fachkundig erläutert wurde den vielen Zuschauern das Geschehen von Ehrenkommandant Herbert Lienhard. Abteilungskommandant David Lienhard zeigte sich mit dem Verlauf der Übung zufrieden.

Den stellvertretenden Kreisbrandmeister Thomas Nagel beeindruckte die gute Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Helfern vor Ort. Eine solche Verzahnung werde heutzutage immer mehr notwendig. Ausrüstungsmäßig haben zwischenzeitlich die Ortschaften auch alles, was für eine qualifizierte Arbeit gebraucht werde. Besonderes Augenmerk richtete er auf die korrekte Handhabung und Ausrüstung des Atemschutzes, in dem Falle zur vollsten Zufriedenheit.