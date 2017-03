Villingen-Schwenningen Feuerwehr auf Kooperationskurs

VS-Rietheim (kal). Gegenüber dem Jahr 2015 mussten die aktiven Mitglieder der Rietheimer Feuerwehr in 2016 nur halb so oft zur Brandbekämpfung ausrücken. Abteilungskommandant Gerhard Jordan erinnerte in der Jahreshauptversammlung an vier Alarmierungen, darunter ein heftiger Vollbrand eines Wohnhauses, bei dem die Bewohner evakuiert werden mussten. "Ich bin wahnsinnig stolz auf euch. Wir können zu jeder Tages- und Nachtzeit gerufen werden und treffen immer eine andere Situation an", lobte Jordan seine Männer. Unerlässlich seien deshalb die Proben, die als Pflicht anzusehen sind, fügte er hinzu.