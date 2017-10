Villingen-Schwenningen Feuerteufel schlägt wohl schon wieder zu

Zuletzt hatten vor fast genau zwei Monaten in einer Nacht zwei Hecken in der Hammerstattstraße und der nahegelegenen Eberhardstraße in Schwenningen gebrannt. Die Brände reihen sich damit in eine Serie ein, der nicht nur Hecken, sondern auch Container, Gartenhütten und Fahrzeuge zum Opfer fielen.

Und auch ein weiterer Brand in der nächsten Nacht, auf Sonntag, scheint auf sein Konto zu gehen: In der Nacht auf Sonntag, gegen 23.40 Uhr, ist die Feuerwehr Schwenningen zur Löschung eines brennenden Abfallhaufens auf einem Gelände des ehemaligen Schlachthofes an der Ecke Burgstraße und Lupfenstraße ausgerückt. Ein Passant bemerkte auf seinem Nachhauseweg den brennenden Abfall und rief die Feuerwehr. Diese rückte mit einem Fahrzeug aus und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. "Möglicherweise hat eine unbekannte Person den Abfall in Brand gesteckt", so die Mitteilung der Polizei.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu der Entstehung der aktuellen Brände geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schwenningen unter der Telefonnummer 07720/8 50 00 in Verbindung zu setzen.