Villingen-Schwenningen Feuer und Flamme für Villingen

Rudi Fürst-Maschek, der das alteingesessene Lokal künftig führen wird, ist schon Feuer und Flamme für seinen beruflichen Neuanfang (wir berichteten bereits). Gemeinsam mit Ehefrau Sabine Fürst wälzt er Ideen für ein weiteres, etwas anderes Café in Villingen. Denn obgleich es in den vergangenen Jahren in der Villinger Innenstadt schon ein paar erfreuliche Neueröffnungen moderner Cafés gegeben habe, seien sie noch immer Mangelware. Wie Pilze sprießen zum Verdruss vieler Villinger stattdessen Industriebäckereien mit Sitzgelegenheiten oder Filialen großer Ketten aus dem Boden.

Villinger durch und durch

Umso mehr freut sich Rudi Fürst-Maschek über die Chance, die ihm die Grundstücksgemeinschaft mit dem Café Leute im Riettor gegeben haben. Ihnen liege ein gutes, individuelles Sortiment aus mit Herzblut geführten Geschäften in Villingen zum Glück sehr am Herzen. Den Fürst-Mascheks auch – sie sind Villinger durch und durch und sprühen schon über vor Ideen für ihr neues "Café am Riettor".