Villingen-Schwenningen Feuchttücher legen Kläranlage lahm

Reste für die Ratten

Natürlich hört die Liste mit den genannten Tabu-Abfallprodukten so schnell nicht auf. "In die Toiletten gehören auch keine Medikamentenreste", klärt Mauz auf. Denn diese gehören ebenso wie Feuchttücher in den Restmüll hinein. Mauz könnte diese Produkt- Reihe noch beliebig lange fortsetzen. Zu seinem Ärger werden zudem Reste an Acrylfarben in Schächten ausgekippt. Ein Ärgernis deshalb, weil die Farben mikroplastische Eigenschaften haben und damit die Klärbetriebe beeinträchtigen. Gravierend ist es für den Stadtbauamts-Abteilungsleiter, dass Essensreste sorglos in den Toiletten entsorgt werden. "Das bietet natürlich Futter für die Ratten." Und die seien in der Tat ein Thema für VS, ergänzt Franz-Josef Holzmüller, Leiter des Stadtbauamtes VS. 50 000 Euro werden jährlich für die Bekämpfung der Nagetiere ausgegeben. Durch Kanalsanierung und neue Leitungen versuche man, das Problem zu minimieren. An den neuen glatten Einfassungen bleiben die Reste nicht mehr hängen.

Die Kläranlagen-Leiter können auch positive Entwicklungen aufzeigen. Der Wasserverbrauch sei gesunken, dank eines gestiegenen Umweltbewusstseins bei den Privaten, einer verstärkten Nutzung des Regenwassers und optimierter Wasserabläufe bei der Industrie.

Insgesamt werden allein in der Villinger Anlage im Durchschnitt sechs Millionen Kubikmeter Wasser behandelt, für den Schwenninger Bereich mehr als fünf Millionen Kubikmeter, die sich auf Schmutzwasser, Regenwasser und Fremdwasser aufteilen.