Villingen-Schwenningen Festzelt-Wirt Peter Brandl hört auf

Villingen-Schwenningen. Der Erlebnis-Gastronom wurde mit dem Deutsch-Schweizer Oktoberfest in Konstanz, das seit 2001 stattfindet, und vielen Firmenevents weit über die Region hinaus bekannt. Peter Brandls Familienunternehmen konzentriert sich künftig auf den Cannstatter Wasen und den Maimarkt Mannheim.

Wenngleich sie es bedauere, dass Brandl nicht mehr für die Südwest Messe zur Verfügiung stehe, so verstehe sie seine Argumente, meinte Messechefin Stefany Goschmann am Dienstag vor der Presse. Die Enge der Termine zwischen Maimarkt und Südwest Messe – im nächsten Jahr gerade einmal drei Wochen – treibe die Kosten in die Höhe, so dass dies logistisch nicht mehr zu schaffen sei.

"Unser Team ist hochmotiviert, eine Wohlfühl-Festkultur zu schaffen, bei der die Atmosphäre, das kulinarische Angebot und die Unterhaltung super zusammenpassen", freut sich Hans Fetscher auf seine neue Aufgabe. Der Spross eines Traditionsunternehmens für Gastronomie hat drei Firmengruppen aufgebaut: Zelte, Events und seit 16 Jahren das Oktoberfest in Konstanz. Bei der Südwest Messe soll Bewährtes wie "Froh und Heiter" oder die Auftritte von Schlagerstars, fortgeführt werden. Dazu gehöre auch eine gutbürgerliche Küche mit Schweinshaxe, Schwarzwälder Vesperbrot und den Fürstenberg-Bierspezialitäten. Liebgewonnene Traditionen wie der Schnitzeltag, Montag und Donnerstag die Aktionspakete mit Hendl und Bier sowie der Dirndl- und Lederhosentag bleiben fester Bestandteil. Zusätzlich will Fetscher im neuen Für­stenberg-Zelt auf echtes Schwarzwald-Feeling setzen – ein Ambiente mit Bollenhut, Kuckucksuhren, Tannengrün und Holzschindeln. Der Lounge-Bereich biete Sitzboxen für zwölf Personen. Ein neues Online-Reservierungssystem ermögliche ab Mitte März Buchungen für Firmen- und Familiengesellschaften. Das Zelt wird wie bisher rund 1800 Besucher fassen. Es werde nur "einen Tick" mehr Schwarzwaldflair zur Volksfestkultur geben. Fetscher ist überzeugt, damit wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Das Zelt soll als "Verpflegungsstation dienen, wo die Besucher abgeholt werden und mit einem entsprechenden Abendprogramm" unterhalten werden. Hier zieht der neue Festwirt alle Register. Am ersten Samstag steigt ein großer Schlagerabend. Auch am Donnerstagabend lockt eine neue Aktion: "1 x 24 – die Gaudi am Biertisch." Für 24 Euro gibt es "All you can eat" inklusive zwei Maß Bier. Die Palette wird ergänzt durch Kinder- und Familienangebote sowie den Frühschoppen am Wochenende.