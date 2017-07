Villingen-Schwenningen Festliche Klänge am Samstag in Markuskirche

VS-Villingen. Das Konzert ist am Samstag, 22. Juli, 20 Uhr, in die Markuskirche (Heidelberger Straße 4) ein. Es wird Instrumentalmusik geboten in teilweise ungewöhnlicher Kombination. Kirchenmusiker Peter Hastedt hat Originalwerke und Bearbeitungen für ein Blechbläserquartett, den Flötenkreis an der Markuskirche und weitere Instrumentalsolisten zusammengestellt. Dargeboten von Stefan Zwerschina und Philipp Eschbach mit Trompeten sind die "Zwei Märsche" von Jehan Alain zu hören, anstelle der eigentlich vorgesehenen Clarinen, eine Art Naturtrompeten. Begleitet werden die beiden von Peter Hastedt an der Orgel und Marlene Wolf an einer kleinen Trommel. Passend in die Entstehungszeit dieser Stücke erklingen die populäre "Suite Carmelite" von Jean Francaix und die "Suite francaise" von Francis Poulenc. Ergänzt wird das bunte Programm unter anderem mit Werken von Bach, Mozart, Telemann und Mendelssohn Bartholdy. Solistisch wirken weiterhin mit: Karin Haß (Oboe), Brigitte Strebel und Gabriele Zucker (Soloflöten), Wolfgang Laufer und Wolfgang Kümmel (Posaunen). Der Eintritt ist frei.