Villingen-Schwenningen Festival knackt Besucherrekord

"Und das Festival muss ja nicht jedes Jahr größer werden", versichert Hehn, auch in den nächsten Jahren weder das Konzept ändern noch auf Masse setzen zu wollen. Stolz sind Hehn und Kern, dass nach wie vor nur ehrenamtliche Helfer im Einsatz sind und die fünf beteiligten Kulturvereine von der Auswahl der Bands übers Plakatieren bis zur Bewirtung alles selbst in die Hand nehmen. "Jedes Jahr sind rund 40 Helfer am Start", verdeutlicht Kern den Einsatz seiner Mitstreiter, die ein Festival in diesem Ausmaß erst ermöglichen. "Und alle machen es, weil es ihnen Spaß bereitet, da ist ja das Faszinierende an dem Festival", stellt Kern fest. "Handgemacht" eben, und das solle so bleiben. Aus diesem Grund habe sich das Team beispielsweise auch dagegen entschieden, den Kartenvorverkauf über eines der etablierten Ticketsysteme laufen zu lassen.

Auch junge Leute begeistert

Dieses Engagement wissen auch die Sponsoren zu schätzen, die Jahr für Jahr die Konzertreihe unterstützen. Bereits jetzt liegen den Machern wieder Zusagen für die nächste Auflage vor. Neben den Hauptsponsoren seien es gerade viele kleinere Firmen aus der Doppelstadt, denen das Innenhof-Festival ans Herz gewachsen sei, erklärt Kern. Mit dieser finanziellen Förderung im Rücken, gelinge es ein ums andere Mal, mit einer schwarzen Null abzuschließen. Und falls doch mal ein Überschuss herauskomme, so fließe der in Investitionen wie die Erneuerung des Bühnenbodens oder die Anschaffung einer neuen Kaffeemaschine für die Bar.

Um die Zukunft des Festivals im Innenhof machen sich die beiden Sprecher also keine Sorgen. Gerade auch mit Blick auf die Auseinandersetzungen mit den Nachbarn wegen der Lärmbelästigung durch die Konzerte in der Scheuer und im Jugendhaus, da sei es nie um diese neun Tage gegangen, sondern immer ums Jahresprogramm, unterstreicht Kern. "Das Festival war immer außen vor, es gab noch nie Probleme."

So scheint der Jubiläumsausgabe zum 30-jährigen Bestehen und weiteren Auflagen nichts im Wege zu stehen. Zumal die Organisatoren nicht nur auf eingeschworene Innenhof-Veteranen zählen, sondern auch neue Generationen ansprechen und junge Helfer gewinnen können. "Jetzt funktioniert sogar Hip-Hop", freute sich denn Hehn am Abschlussabend, als zahlreiche junge Leute beim Auftritt des Rappers Greis begeistert vor der Bühne tanzten.

Mit dem breiten Spektrum an Künstlern ist also wieder ein Volltreffer gelungen. Einen Favoriten wollen weder Hehn noch Kern nennen. "Alle waren gut, der Rest ist eine Frage des Geschmacks." Jetzt heißt es, geeignete Bands für die 29. Runde zu suchen. Denn "nach dem Festival ist vor dem Festival", gibt Hehn die Devise aus.