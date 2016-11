Villingen-Schwenningen Festfanfare für das Stadtjubiläum

Villingen-Schwenningen. Der musikalische Leiter Jörg Iwer hat eigens dafür eine Festfanfare komponiert und Oberbürgermeister Rupert Kubon würdigt das Jubiläumsjahr in einer kurzen Ansprache. Natürlich stehen wieder zahlreiche Walzer der Strauß-Familie auf dem Programm, und so können sich die Besucher auf einen heiter-beschwingten Konzertabend freuen. Das Wiederholungskonzert findet am 8. Januar um 19 Uhr statt.

Das nächste Konzert am 12. März rückt die Schlagzeugabteilung der Musikakademie in den Fokus. Zahlreiche Schüler räumen immer wieder Bundespreise beim Wettbewerb "Jugend musiziert" ab und so erleben die Besucher eindrucksvoll, wie viele begabte Nachwuchsmusiker es in der Stadt und der Region gibt. Jörg Iwer komponiert ein Werk für die Schlagzeuger. Um dem Motto "Musikzirkus – Zirkusmusik" gerecht zu werden, hat Jörg Iwer die Rheinischen Kirmestänze von Bernd Alois Zimmermann und die Sinfonie Nr. 1 von Georges Bizet für das März-Konzert ausgesucht.

Am 21. Mai stehen gleich drei heimische Solisten auf der Bühne: Der in Villingen praktizierende Arzt Berthold Graf, langjähriges Mitglied im Sinfonieorchester und Stimmführer für die Flöten, spielt die Suite Nr. 2 h-Moll von Johann Sebastian Bach. Nach der ersten erfolgreichen Zusammenarbeit im März 2015 konzertiert Michael Hampel, Prorektor der Hochschule für Musik in Trossingen und Gitarrenprofessor erneut mit dem Sinfonieorchester. Dieses Mal spielt er sogar gemeinsam mit seinem Sohn Phileas, Mitglied der Open Source Guitars. Jörg Iwer komponiert ein Werk für zwei Gitarren und Orchester, so wie er schon für Professor Akio Koyama und seine Tochter Rie ein Konzert für zwei Fagotte geschrieben hat. Außerdem erklingt am 21. Mai die Sinfonie Nr. 3 von Felix Mendelssohn Bartholdy – bekannt als die Schottische. Mit dem Motto Zukunftsmusik greift das Sinfonieorchester beim Wandelkonzert am 29. Juli das Motto des Stadtjubiläums "Aufbruch –Wege in die Zukunft" auf und bindet Schulen und Nachwuchsmusiker in der Programm ein. Das große Jubiläumskonzert mit einer Festouvertüre von Jörg Iwer soll genutzt werden, um mit den Besuchern ausgelassen bis in die Nacht zu feiern, mit Musik und kulinarischen Genüssen. Als musikalische Höhepunkte gibt es die Schicksalssinfonie von Ludwig van Beethoven und das Cellokonzert von Robert Schumann mit der jungen vielfach preisgekrönten Solistin Raphaela Gromes. Da 2017 ein weiteres bedeutendes Jubiläum ansteht – 500 Jahre Reformation – führt das Sinfonieorchester in Kooperation mit der Villinger Kantorei unter der Leitung von Marius Mack am 3. Oktober das von Jörg Iwer für die Lutherstadt Wittenberg komponierte Oratorium "Wittenberg 1517 – Und hätte der Liebe nicht". Das vor 103 Jahren gegründete Sinfonieorchester zeigt mit diesem Programm einmal mehr seinen Stellenwert im kulturellen Leben der Stadt.