Villingen-Schwenningen Feste Größe der Jazzszene

Gegründet vor 25 Jahren im März 1992 von Bassist Sebastian Gramss, ist das Quintett, in dem es nach dem Weggang von Posaunist Nils Wogram nur eine einzige Umbesetzung gab, eine wahre Ausnahmeerscheinung in der schnelllebigen Jazzszene. Dokumentiert ist dies auf inzwischen acht Alben. Mit über 400 Konzerten – darunter wichtigen Festivals im In- und Ausland sowie mehreren Tourneen für das Goethe-Institut – hat sich "Underkarl" innerhalb der internationalen Jazzszene als feste Größe etabliert.