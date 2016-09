Villingen-Schwenningen Festaufbau läuft auf Hochtouren

Am Dienstag haben sich die Kameraden erstmals getroffen, um die ersten Vorbereitungen zu treffen. So wurde die Fahrzeughalle leer geräumt und gereinigt, die Bar aufgebaut, Lichter installiert, der Küchenbereich vorbereitet und die beliebte Kinderrutsche im Hinterhof installiert.

Für das Wochenende sind neben einer Fahrzeugschau (unter anderem mit einem Flugfeld-Löschfahrzeug der Bundeswehr) und einem Stand der Jugendfeuerwehr, die gleichzeitig ein Kinderprogramm organisiert hat, auch mehrere Übungen geplant. Am Samstag um 11 Uhr wird am Riettor eine Brandübung stattfinden, während um 17 Uhr vor dem Feuerwehrhaus ein Verkehrsunfall simuliert wird. Am Sonntag finden, jeweils in der Josefsgasse, um 14 und 17 Uhr, zwei weitere Übungen statt.

Während der beiden Tage gibt es im Gerätehaus verschiedene kulinarische Angebote, darunter Cevapcici, im Matthäus-Hummel-Saal wird wie gewohnt Kaffee und Kuchen angeboten. Insgesamt stehen draußen sowie in der beheizten Fahrzeughalle rund 600 Sitzplätze zur Verfügung.