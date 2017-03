Villingen-Schwenningen Festakt ist eingebettet in Konzert

VS-Tannheim. "Das gehört für uns einfach dazu", sagt Ortsvorsteherin Anja Keller und legt gemeinsam mit Vertretern der Musikkapelle, des Akkordeonvereins und der "Tannheim Singers" ein Programm vor.

Eingebettet ist der Festakt in das traditionelle Frühjahrskonzert der drei Vereine, und doch ist diesmal irgendwie alles ein wenig anders. Zum einen geht es in der Festhalle eine Stunde früher als gewohnt los – um 19 Uhr – mit den Grußworten der Ortsvorsteherin, des Oberbürgermeisters Rupert Kubon und des CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei. Auch der erste Landesbeamte Joachim Gwinner wird sprechen und Martin Wangler aus Herzogenweiler die benachbarten Ortsvorsteher vertreten. Desweiteren ist diesmal der Eintritt frei. Die Vereine werden aber, so verspricht Walburga Effinowicz von den "Tannheim Singers", für eine leckere Verpflegung sorgen.

Die Urkunde aus dem Jahr 817, um die es im Jubiläumsjahr geht, erläutert Stadtarchivar Heinrich Maulhardt in einem Kurzvortrag. Das Musikprogramm wurde sorgfältig und dem Anlass entsprechend ausgewählt und geprobt. Die Musikkapelle unter der Leitung von Manuel Schwörer begrüßt das Festpublikum mit einem Marsch und spielt ferner Stücke, "die unter die Haut gehen", kündigt Josef Wangler an. Die von Konstantin Heieck dirigierten "Tannheim Singers" begleiten ihre afrikanischen Gospels mit Percussion­Instrumenten und unterhalten mit "Tage wie diese" von den Toten Hosen und Reinhard Meys "Gute Nacht, Freunde". Der Akkordeonverein präsentiert ein Liebeslied, den Rojo Tango aus dem Weihnachtskonzert und die "Schwarzwaldfahrt".