Villingen-Schwenningen Fest mit Jungtierschau

VS-Villingen. Am Wochenende 22. und 23. Juli "drehen die Hähnchen wieder am Grill" in der Obereschacher Straße 1 in Villingen. Dann lädt der Geflügelzuchtverein 1899 Villingen zu seinem beliebten Sommerfest mit Jungtierschau ein. Beginn ist am Samstag, 22. Juli, 12 Uhr, und am Sonntag, 23. Juli, ab 10 Uhr.