Villingen-Schwenningen Fest für die Sinne und Seele

Das "Concierto Concepto" ist dabei keine klassische Breakdance-Show: Die Gruppe mischt Hip Hop mit Funk und elektronischer Musik, integriert in die Breakdance-Choreografien auch klassische Tanzelemente, Akrobatik und Steppschritte. Zwar spielen die Tänzer die Hauptrolle, die Musiker und ihre Instrumente – Percussion, Saxofon, Flöte, Cajon, Vocoder, Beatboxing – werden aber immer wieder einbezogen. Dadurch wird das Publikum mitgerissen und ist eingeladen, mitzutanzen.

Die Auftritte der Brodas Bros. sind nicht nur ein Fest für die Sinne, sondern auch für die Seele – selbst bei all jenen, die wenig mit rotierenden Körpern und fliegenden Beinen anfangen können.

Karten im Vorverkauf

Karten gibt es im Vorverkauf für zwölf Euro (ermäßigt 50 Prozent, Gruppe fünf Euro) unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg sowie telefonisch unter 07721/82 25 25, per E-Mail an tickets@villingen-schwenningen.de oder unter www.villingen-schwenningen.de.