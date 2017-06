Villingen-Schwenningen Fertigung, Montagestraßen und dann das Touristenprogramm

Am dritten Tag war der Besuch der Firma Krauss-Maffei vorgesehen. Der Spritzgussmaschinenhersteller ist mit seinem Hauptwerk am Rande von München ansässig. Hier erhielt die Gruppe einen beeindruckenden Überblick über die verschiedensten Größen und Variationen von Spritzgussmaschinen. Auch der Herstellungsprozess von Extrudern wurde gezeigt und detailliert erklärt. Nach dem Rundgang durch die Fertigung und das Versuchslabor folgte die Gruppe einer Einladung der Firma in die betriebseigene Kantine. Nach dem Genuss dieser Gastfreundschaft machte sich die Gruppe am Nachmittag auf den Heimweg nach Schwenningen.

Rückblickend war der Ausflug bei entspannter Atmosphäre, spannenden Besichtigungen und gelungenem Programm für die angehenden Techniker informativ und wird allen Beteiligten in bester Erinnerung bleiben.