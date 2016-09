Über die Ausstellung "Desperate Housewives, Künstlerinnen räumen auf", die am Sonntag in der städtischen Galerie eröffnet wird, sind gestern Filmaufnahmen gemacht worden. VS-Schwenningen (st). Ein Team des SWR-Fernsehens sprach mit den beiden Künstlerinnen Gabriela Oberkofler und Ingrid Schorscher sowie Galerieleiter Wendelin Renn. Das Ergebnis der Dreharbeiten wird entweder am morgigen Donnerstag oder am Freitag in der Landesschau aktuell ab 19.30 Uhr als Schlussstück zu sehen sein. In Videos, Fotografien, Objekten, Installationen, Performances, Gemälden und Zeichnungen reflektieren 27 Künstlerinnen das Rollenklischee zum Bild der Hausfrau.