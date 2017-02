Villingen-Schwenningen Fernsehstars sorgen für voll besetzte Ränge

Rudy hat seine sexuellen Beziehungen als Erfahrung verbucht, auf Noras sexuelle Vergangenheit reagiert er mit Eifersucht, ebenso auf ihre Bildung.

Vater akzeptiert ihn nicht

Konfliktbeladen ist die Beziehung zu Noras Vater. Der Vater akzeptiert Rudy nicht, Nora will aber weiterhin im Schutz und die wunscherfüllende Tochter ihres Vaters bleiben. Dies hat auch Rudy erkannt.

Die sich anbahnende Katastrophe entlädt sich mit dem gemeinsamen totgeborenen Kind. Nora macht sich schwere Vorwürfe und endet in der Depression. Nora und Rudy sind in ihrer Trauer und in ihrem Schmerz allein. Sie können nicht mehr zueinander finden. Nora sucht in dieser Krise die Nähe des Vaters, Rudy fühlt sich ausgeschlossen und geht fremd. Damit endet diese intensive Liebe vor dem Scheidungsrichter.

Doch Rudy hat nun nach langer Zeit das "zufällige" Treffen arrangiert, weil er sich Nora wieder als Gefährtin wünscht. Er bittet sie um ein Wiedersehen, doch Nora kämpft mit ihrer Verbundenheit zu Rudy, ihrem Freiheitsdrang und ihrer Unsicherheit.

Die soziale Ungleichheit des Paares ist ein gelungenes Stilmittel um die "Beziehungskatastrophe" deutlich herauszuarbeiten. Es sind richtige Menschen mit ihren Freuden und Konflikten aus dem wahren Leben.

So oder so ähnlich kennen es auch die Zuschauer. Trotz Tragik und feinen Zwischentönen hat das Stück durch den gekonnten Witz eine Leichtigkeit. Dies ist von Folke ­Braband geschickt inszeniert, auch dank des Humors der vom Widerspruch lebt, wenn Rudy Nora eindringlichst und sehr gefühlvoll bittet, in sein Haus einzuziehen und Nora trocken kontert: "Du suchst jemand, mit dem Du die ­Hypothek teilen kannst." Da hatten die Zuschauer viel zu lachen.