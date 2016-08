Villingen-Schwenningen Ferieninsel ist wieder gut besucht

Kinder von drei bis zwölf Jahren konnten hier Woche für Woche spannende Tage erleben, von dem kein einziger dem anderen glich. Das Programm wurde jede Woche getreu dem Motto gestaltet. So standen unter anderem Ausflüge in die Städte Villingen und Schwenningen, der Besuch in einem Tiergehege der Region sowie eines Fuchsbauernhofes und ein Käseworkshop an. Im Rahmen der Bastel- und Spielaktionen wurden Kuckucksuhren gebastelt und dank des tollen Wetters Wasserschlachten veranstaltet.

Eltern nehmen das gerne an

Zudem wurden zusammen in der hauseigenen Küche Schwarzwälder Cupcakes, Villinger Kartoffelsalat und Wienerle gekocht und gebacken. "Und alles was Kinder gerne Essen", ergänzt Nadja Kopschefsky, Angestellte der Kifaz. Während in der ersten Woche über 50 Kinder die Ferieninsel besuchten, waren es in der vierten Woche 23.