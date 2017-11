Villingen-Schwenningen Ferienbetreuung lohnt sich nicht

Zu seinem Nachfolger wurde Klaus ­Hilbert gewählt. Jochen Frensch trat als Schriftführer zurück, seine Nachfolgerin ist Sandra Kraus. Als Kassiererin wurde in Abwesenheit Anja Marx gewählt, die damit Petra Mirt ablöst. Neu als Beisitzer kamen ­Michael Kiefer und Ralph Kruhlemann dazu. Simone Moser wurde als weitere Vorsitzende bestätigt, ebenso ­Thilo Marx und in Abwesenheit Andreas Glatz als Beisitzer.

Als Noch-Vorsitzender gab Thomas Urban einen Rückblick über die Aktivitäten des Vereins, der sich insbesondere drei Aufgaben widmet. Dazu zählt die Kernzeitbetreuung von 7.30 bis 13 Uhr. Daran schließt die Nachmittagsbetreuung an. Die Kinder bekommen an drei Tagen in der Woche ein Mittagessen, das frisch gekocht von einem heimischen Betrieb geliefert wird. Bis um 16.30 Uhr können sie unter Aufsicht in der Schule bleiben. Wie Urban berichtete, sei die Anzahl der teilnehmenden Kinder gestiegen.

Teilgenommen wurde 2016 am Wettbewerb "Spiel mit Schule", wobei eine elektrische Eisenbahn gewonnen wurde. Mit Begeisterung wurde die Anlage von den Schülern in der Projektwoche aufgebaut. Gedanken habe man sich über die Ferienbetreuung gemacht, die der Förderverein sich zur dritten Aufgabe gemacht habe.