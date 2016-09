Villingen-Schwenningen Ferien mal anders

VS-Obereschach (md). "Ticken die Uhren in Obereschach anders als in den anderen Gemeinden Baden-Württembergs?", das dachten sich in den letzten zwei Wochen Passanten, die an der Schule vorbeiliefen. Lagen anderswo Schulen in den letzten Wochen ihren Dornröschenschlaf, schallte hier munteres Kindergeschrei heraus, und beim näheren Betrachten sah man, dass zwei Handvoll Kinder im Gebäude und auf dem Pausenhof spielten, bastelten oder sonst etwas taten. Es war keinesweges ein Spuk, es war das Ferienprogramm für Grundschulkinder.