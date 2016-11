Villingen-Schwenningen Fenster für Fenster steigt die Vorfreude

Am kommenden Donnerstag, 1. Dezember, öffnet sich um 18 Uhr das erste der 24 Adventsfenster. Bis zum 24. Dezember spielt sich dann jeweils gegen 18 Uhr an wechselnden Orten in der historischen Villinger Innenstadt weihnachtliches ab. Was genau, bleibt dabei der Fantasie der Teilnehmer überlassen – verbunden mit einer festlichen Ausschmückung erwartet die Besucher dabei stets etwas Genussvolles für alle Sinne.

Bereits zum fünften Mal finden die "Villinger Adventsfenster" in diesem Jahr statt. Verschiedene Firmen, Institutionen, Vereine, Einzelpersonen, aber auch die Stadtverwaltung kümmern sich dabei um die Ausgestaltung der Adventsfenster. Die Darbietungen dauern jeweils rund eine Viertelstunde.

Den Abschluss bildet an Heiligabend, Samstag, 24. Dezember, der traditionelle Kuhreihen am Latschariplatz. Alle 24 Termine und die genauen Standorte finden sich in dem Faltblatt "Villinger Adventsfenster" auf der städtischen Homepage unter www.villingen-schwenningen.de.