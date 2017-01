Villingen-Schwenningen Felix Meyer folgt auf Dietmar Sauter

Es stand die turnusmäßige Wahl eines Stammesvorsitzenden nach dreijähriger Amtszeit an. Zur Wahl standen der amtierende Michael Willmann, Felix Meyer und Uwe Horn. Uwe Horn ließ sich jedoch nicht aufstellen. Die Wahlberechtigen entschieden sich für Felix Meyer, und dieser nahm die Wahl auch an.

Nach einer erfolgreichen Christbaumsammlung in der Südstadt hatte sich der Stamm St. Ulrich von Augsburg Villingen in seinem Blockhaus versammelt. Der bisherite Stammesvorsitzender Dietmar Sauter bedankte sich für die zahlreiche Teilnahme der Kinder und Jugendlichen an der Christbaumsammelaktion. Hier waren der Stamm von den ganz kleinen Wölflingen (sieben bis zehn Jahre), bis zu den großen Rovern (16 bis 21 Jahre) mit ihren Leitern unterwegs, sammelten die Bäume ein und brachten sie zur Grüngutsammelstelle am Frieden­grund.

Bei der Stammesversammlung stellten die Altersstufen ihre Aktionen vor. Dabei gab es viele Überschneidungen, da es einige Stammesaktionen gab. Berichtet wurde unter anderem über das Sommerlager in Italien, das Bezirkslager, die Kuchenverkaufsaktionen, die zwei Arbeitseinsätze auf dem Jugendzeltplatz und über den Stand auf dem Weihnachtsmarkt.