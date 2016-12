Villingen-Schwenningen Felix Faißt freut sich auf Heiligabend

VS-Villingen. Existenzgefährdend waren schon zu Beginn des Mittelalters die Viehseuchen, die den Berufsstand der Herter im Laufe der Jahrhunderte immer wieder beutelten und stets eine große Anzahl von Tieren dahinraffte. Allein zwischen 1765 und 1814 soll es hierzulande deren vier gegeben haben. Nachdem man die letzte einigermaßen glimpflich überstand, dankten die Herter fortan und immer in der Heiligen Nacht Gott für die Abwendung der Gefahr und nutzten dafür ihr Herterhorn. Eine Nachbildung des rund eineinhalb Meter langen, aus Birkenrinde bestehenden Instruments wird im Franziskanermuseum in Villingen gehütet und einmal im Jahr, am 24. Dezember, für das Kuhreihenblasen herausgegeben.

Das nicht leicht zu spielende Horn reizte den damals 18-jährigen Felix Faißt und er übernahm den Job auf Anfrage. Sehr aufgeregt sei er vor zehn Jahren gewesen, erinnert sich der Trompeter aus dem Großen Orchester der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen. Lampenfieber habe er zwar bis heute, aber inzwischen habe sich auch so viel Routine eingestellt, dass die Freude auf den besonderen Teil des Heiligen Abends überwiegt.

Felix Faißt ist in der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen groß geworden. Hierher kehrt der junge Filmproduzent so oft es geht zurück, um bei Wertungsspielen oder Konzerten mitzuwirken. Nicht Musik, sondern BWL hat er studiert bis zum Master, und sich dann an der Filmakademie in Ludwigsburg ausbilden lassen.