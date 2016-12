Villingen-Schwenningen Feldner Mühle – ein Weihnachtswunderland

Der Erlös des Marktes kommt wie immer deren Betrieb zu Gute und der muss praktisch ohne Zuschüsse der öffentlichen Hand aufrechterhalten werden. Rund 350 000 Euro sind alljährlich dafür notwendig, sagt Mäder, Geld, das hauptsächlich und glücklicherweise über Spenden hereinkommt. Quasi in Eigenarbeit wurden in den letzten Jahren die Ferienzimmer hergerichtet: ein Fußball-, ein Prinzessinnen-Zimmer gibt es da, in einem scheint Pippi Langstrumpf zu wohnen in einem anderen fühlt man sich wie im Gemüsegarten. Jetzt haben Kathrin Mäder und ihre Helfer auch den Eingangsbereich neu gestaltet, wie die Besucher des Weihnachtsmarktes staunend zur Kenntnis nahmen. Eine gemütliche Bank und an der Wand darüber die Porträts aller Feldner-Mühle-Tiere begrüßen jeden Eintretenden.

Im Treppenhaus hängt Airbrush-Kunst, vor dem Haus stehen Christbäume bereit

Im Treppenhaus hängt Airbrush-Kunst auf Holzplanken, die man zum Einkaufspreis von der Freiburger Kult AG erhalten hat und auch die Marge der Kuckucksuhren aus Pappe, die in Gaggenau entstehen, hilft der Feldner Mühle finanziell ein Stück weiter. Kathrins Bruder Thomas verkauft vor dem Haus frisch geschlagene Tannenbäume und Mutter Gisela verpackt die erstandenen Geschenke. Am 3. Januar werden die nächsten Feriengäste erwartet, bis dahin werden die Spuren eines erfolgreichen Weihnachtsmarktes beseitigt sein.