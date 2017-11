Villingen-Schwenningen Feierstunde in drei Schichten

Jürgen Werner, DHBW-Rektor noch bis Ende des Jahres, dann geht er in den Ruhestand, hielt seine Ansprache daher drei Mal an die Studierenden der Fakultäten Wirtschaft und Sozialwesen, die nach drei Jahren den akademischen Grad "Bachelor of Arts" beziehungsweise "Bachelor of Science" erreicht haben. Fast 90 Prozent der Studienanfänger haben ihr duales Studium damit zu Ende gebracht, eine Zahl, die Werner im Vergleich zu Universitäten als höchst erfreulich bezeichnete. Das heiße indes nicht, "dass wir zu geringe Anforderungen an Sie gestellt haben", vielmehr sei die Erfolgsquote auf das große Engagement der Studierenden und die gute Betreuung durch die sozialen Einrichtungen und Unternehmen sowie die Studienakademie zurückzuführen.

Die Studienplätze mit Praxisbezug und der Möglichkeit, neben dem Studium Geld zu verdienen, seien sehr begehrt, weiß Werner. Einen Platz an der DHBW haben sich die Studierenden mit Bewerbungen, Vorstellungsgesprächen und Probearbeiten hart erarbeiten müssen. Zudem haben sie in drei Jahren 210 Credit-Points erreicht, mehr als in sechs Semestern an einer Universität. Diese ECTS-Kennzahl gibt Auskunft über die geleistete Arbeitszeit während des Studiums. Pro Punkt werden 30 Stunden angerechnet, für einen DHBW-Bachelor sind das in Summe also 6300 Stunden. Mit einem berufsbegleitenden Masterstudium könne man sich jetzt am DHBW-eigenen "Center for Advanced Studies" (CAS) weiterqualifizieren, so Werner.

Geehrt wurden gestern die Kursbesten sowie die drei besten Bachelorarbeiten. Fakultät Wirtschaft, Bank: Simon Schneider (Sparkasse Pforzheim) und Steffen Nitsch (Kreissparkasse Freudenstadt). Mittelständischer Wirtschaft: Jan Peter (Identa, VS). Steuern und Prüfungswesen: Silke Bayer (Voltenauer, Biberach), Veronika Adler (Seftschick + Partner, Weingarten), Katja Dollinger (RWT Reutlingen) und Tobias Müller (Müller, Weil am Rhein).