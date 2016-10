VS-Mühlhausen. Eine musikalische Feierstunde gibt es am Samstag, 30. Oktober, 18 Uhr, in der Kirche St. Georg Mühlhausen. Die katholische Kirchengemeinde lädt zu dieser Feier zum Abschluss der Kirchensanierung ein. Mit Musik, Worten, einem Umtrunk und Gesang soll die Freude über die gelungene Aktion zum Ausdruck kommen. Der Kirchturm in Mühlhausen soll aus diesem Anlass festlich illuminiert werden.