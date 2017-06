Villingen-Schwenningen Fehlhaltungen werden aufgezeigt

Das BGM-Team (Betriebliches Gesundheitsmanagement des Unternehmens) habe gemeinsam mit der Techniker Krankenkasse Villingen die gesundheitsfördernde Veranstaltung organisiert, teilt das Unternehmen mit. Dabei stand der Mitarbeiter im Fokus der Gesundheitsvorsorge und -förderung.

Jeder Teilnehmer durfte Messstationen durchlaufen und bekam seine individuellen Ergebnisse mitgeteilt. Der Schwerpunkt lag in diesem Jahr auf der Haltungsdiagnostik, dem Ausmessen der Körperhaltung um etwaige Fehlhaltungen aufzudecken, sichtbar zu machen und die Ursache zu ermitteln. Auf der Basis der Ergebnisse erhielten die Teilnehmer eine direkte Einschätzung der eigenen Werte und konkrete Empfehlungen.

Erst vor wenigen Wochen fand zudem auch eine innerbetriebliche Blutspende-Aktion gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz statt. Über 40 Spender nahmen an der Aktion teil. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt, und bei Schnitzel und Kartoffelsalat konnten die Mitarbeiter im Anschluss wieder neue Kräfte sammeln. Das DRK-Team war mehr als dankbar für den Einsatz des BGM-Teams. In Baden-Württemberg liegt der tägliche Bedarf an Blutspenden bei 1800 und PM DM konnte hierzu einen tollen Beitrag leisten.