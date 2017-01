Villingen-Schwenningen Federhut und Rüschen sind Pflicht

Heute erhält keine Frau Zutritt, die ohne Federhut und Rüschen und nicht in Samt und Seide anrückt. Struktur gaben dem Damenclub eine Oberjungfer und eine Prinzessin, aufgenommen wurden in den Anfängen lediglich katholische Villingerinnen, und zwar "waschechte".

In den 1960er-Jahren ­lockerte sich das strenge Aufnahmereglement und es waren vor allem Bühnentalente gefragt. Unvergessen sind "Originale" wie Hanni Erles, Trudi Wursthorn oder Liesbeth Neugart. Die aktuelle Oberjungfer Margot Schaumann war 1990 die erste Protestantin, die aufgenommen wurde.

"Glanzpunkte" der Villinger Fasnet zu sein, sagte man den Bällen der "Alte Jungfere" schon nach, als sie noch, immer donnerstags vor der Fasnet, im Hotel "Ketterer" stattfanden und die Eintrittskarten dafür "vererbt" wurden. 1995 zog man ins Hotel Diegner, 2009 kam der örtliche Wechsel in den Kleinen Saal des Theaters am Ring. Inzwischen findet der Ball mit Sketchen, Liedern, Klamauk und Tiefgang zweimal pro Jahr statt: am Mittwoch vor und am Freitag nach dem "Schmotzigen".

Zweimal ist man bereits dem Prinzip der "Männerlosigkeit" untreu geworden: den Ball sowohl zum 75- als auch zum 85-jährigen Bestehen durften auch die Herren sehen – und waren hellauf begeistert.

Eigentlich wollte man zum 90-Jährigen wieder einen "Männerabend" anbieten, sagt Margot Schaumann. Doch die Termin- und Raumenge rund um das Zähringer Narrentreffen und die Fasnet ließen die "Alte Jungfere" den Rückzug antreten. "Wir wollen niemandem Konkurrenz machen."

Margot Schaumann, Prinzessin Kiri Lauterbach, Heike Görlacher, Rose Späth, Ulrike Merkle, Ursula Sommer, Evi Blaser und in diesem Jahr erstmals auch Ulrike ­Degen proben schon für die Bälle am Mittwoch, 22. und Freitag, 24. Februar, mit ­kleinen Jubiläumsspitzen. Brigitte Bausch wird dann wieder für ihr Aussehen verantwortlich sein, Katrin ­Reiser und Ursula Simon werden die Jungfernschar am Eingang mit dem Schellenbaum begrüßen.

2018 dann sind die Herren zum "90 plus eins"-Ball geladen. "Versprochen."