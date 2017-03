Villingen-Schwenningen FCW stellt sich weiter breit auf

Eine Grundlage für diese Entwicklung liefert der FC auch mit seinem Angebot für Kinder und Jugendliche, deren 110 Mitglieder die stärkste Abteilung innerhalb des Hauptvereins stellen. Um das Angebot für die Jugendlichen in allen Altersklassen zu erhalten, sucht der FC kontinuierlich neue Trainer und Übungsleiter, deren dezentrale Trainerschulungen er unterstützt. Ein Glücksfall ist die Bildung von Spielgemeinschaften gemeinsam mit dem SV Tuningen, dem SV Durchhausen und dem TSV Gunningen, die sich von der D- bis zur A-Jugend erstreckt.

Sportlich setzte das aktive Team unter der Leitung von Trainer Jürgen Fischer zu einem Höhenflug an, der weiter anhält. Dem lange ersehnten Aufstieg in die Kreisliga B folgte eine Vorrunde, in welcher sich der FC Weigheim auf dem vierten Tabellenrang platzierte. Ein positiver Trend zeichnete sich auch bei der Entwicklung im Team der Alten Herren ab, die sich in regelmäßigen Trainingseinheiten trafen und an Turnieren teilnahmen. Aus dem Bericht des Vorsitzenden Fabian Jahn ging deutlich hervor, dass der FC Weigheim weit mehr bietet als Fußball. Er bezeichnete die Badminton-Gruppe als eine fixe Komponente, die sich während den Trainingseinheiten am Freitag ab 15 Uhr über bis zu 15 Teilnehmer erfreut. Er dankte Sandra König für ihre Bereitschaft zur Übernahme der Trainingsleitung der Aerobic-Gruppe, die sich jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr im Mehrzweckraum der Sporthalle trifft. Die Fahrradgruppe startet in diesem Jahr am ersten Dienstag im April in ihre neue Saison. Sie trifft sich wöchentlich jeweils um 18 Uhr am Sportheim.

Vorangeschritten ist die Sanierung des vereinseigenen Sportgeländes. In Verbindung mit einem Pächterwechsel engagierten sich die Mitglieder einige Hundert Stunden ehrenamtlich, um das Vereinsheim nach den gesetzlichen Vorschriften auf Vordermann zu bringen. Finanziell konnten die Kosten auf diese Weise auf 19 000 Euro inklusive der Verlegung eines neuen Fußbodens gehalten werden.