Villingen-Schwenningen FCW muss Jahresverlust schultern

Nachdem Vorsitzender Uwe Reiter den guten Zusammenhalt im Verein gelobt und den Sponsoren den Dank ausgesprochen hatte ließ Schriftführer Matthias André in seinem Jahresbericht das vergangene Jahr Revue passieren. Danach berichteten die Abteilungen.

Bei den Mountainbikern sind mehr als 40 Fahrer aktiv, die Tausende von Kilometern abgespult haben und im Winter ein Fitnesstraining anbieten, war dem Bericht von Sven Ruhhammer zu entnehmen. Bernd Lösselt warb für die Herrengymnastik um neue Mitstreiter, da diese Abteilung mit nur noch acht Aktiven dringend auf frisches Blut angewiesen ist. Die Damengymnastik zählt 59 Mitglieder, berichtete Miriam Hauger. Die Gruppe feierte im vergangenen Jahr das 40-jährige Bestehen.

Die Jugendabteilung betreut etwa 90 Kinder, wobei vor allem die Dance Kids Zulauf verzeichnen und eine dritte Gruppe bilden konnten. "Prinzipiell wird die Arbeit nicht leichter, denn es ist schwierig, Trainer zu finden", berichtete Thomas Griem, der zuvor als Abteilungsleiter in der Nachwuchsversammlung bestätigt worden war. Stellvertreter Martin Maier kandidierte nicht mehr, hier wird noch ein Nachfolger gesucht. Man habe viele Kinder bei den Bambini und F-Jugend, in den älteren Jahrgängen spielt man mit Dauchingen in einer Spielgemeinschaft, das habe sich bewährt.