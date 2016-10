Villingen-Schwenningen FCW holt sich beim DFB-Mobil viele Tipps

Möglich wurde der Termin durch das Projekt "DFB-Mobil". Seit 2009 fahren bundesweit 30 DFB-Mobile direkt zu den Fußballvereinen in ganz Deutschland. Das Ziel, mehr als 10 000 Vereine zu besuchen, wurde im März 2012 erreicht.

Mit seinen Fahrzeugen – bis unters Dach mit Trainingsutensilien vollgepackten Kleintransportern – fährt der DFB bundesweit direkt an die Basis. Ziel ist es, den Nachwuchstrainern aus erster Hand und unkompliziert praktische Tipps für ein entwicklungsgerechtes Vereinstraining zu geben und so die neuesten Erkenntnisse und Entwicklungen der Trainingslehrer in der Vereinsarbeit zugänglich zu machen.

Beim Besuch des DFB-Mobils in Weilersbach gab es Praxistipps für ein modernes Kinder- und Jugendtraining, bei dem die Jugendtrainer des FC Weilersbach aktiv am Demonstrationstraining teilnahmen. Das Training dauerte etwa 70 Minuten.