Villingen-Schwenningen FC Pfaffenweiler spielt die Hauptrolle

Auch im Theater wird Theater gespielt

Denn der Vorstand hatte vor den Ausfallerscheinungen beschlossen, dass die desolate Vereinskasse mit der Aufführung eines römischen Dramas aufgebessert werden sollte. Die leicht chaotischen Probenarbeiten füllten den zweiten Akt aus.

Die dargestellten Akteure fielen dabei nicht gerade besonders durch konzentrierte Probenarbeit auf. Erstmals bei solchen Aufführungen durften auch die "Vereins"-Damen mitmachen.

Allzu viel lief jedenfalls bei den Proben nicht geradeaus: Textschwäche, Unpünktlichkeit, fehlende Kulissen, auch persönliche "Animositäten" zwischen den Akteuren und anderes mehr trieben dem cholerischen Regisseur und Vereinsvorsitzenden regelmäßig den Blutdruck in ungeahnte Höhen.

Im wirklichen Pfaffenweiler Probeleben würde manches ähnlich zugehen, wurde im Saal kolportiert. Wenn dem so gewesen sein sollte, dann ist es jedenfalls Regisseur Ronny Munz, der die Aufführungen stets zurückgelehnt aus der ersten Reihe verfolgte, gelungen, seine Leute zu meisterlichen Leistungen zu treiben, wie es sich auch im dritten Akt zeigte.

So "daneben" zu spielen kann man nur spielen, wenn man (schau)spielen kann. Die Schauspieler waren jedenfalls von Anfang an in Höchstform und es war ihnen anzusehen, mit welchem Engagement Spielfreude sie ans Werk gingen, und dies auch bestens ins Publikum hinüber brachten.

Es durfte zu Recht mit dem Publikum von der Bühne herab angestoßen werden. Für das Publikum war es ein abwechslungsreicher, äußerst vergnüglicher Bühnenabend und eine fröhliche Weihnachtsbescherung.

Weitere Informationen: Die zweite Vorstellung findet am 5. Januar, um 20 Uhr, in der Turn- und Festhalle statt. Karten gibt es im Vorverkauf in der Metzgerei Gür und bei Isabellas Seifenladen.